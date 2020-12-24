Bilim insanları koronavirüse karşı yeni tedavi yöntemini açıkladı! Deve ve lamalardaki...
Bilim insanları koronavirüs tedavisi üzerinde çalışmalarını sürdürürken ilginç bir detaya rastladı. Ulusal Sağlık Enstitüsü'ndeki bilim insanları, lama, deve ve alpaka gibi hayvanlarda bulunan nano antikorların koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı.
Koronavirüs üzerinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları yeni keşiflerini duyurdu. ABD'de görev yapan Ulusal Sağlık Enstitüsü'ndeki bilim insanları, nano antikorların koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini duyurdu.
ANTİKORLAR KOVİD-19'U ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Laboratuvar deneyleri, Cormac adlı lamadan alınan nano antikorunun, Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin proteinine yapıştığını ve etkisiz hale getirdiğini gösterdi. Araştırmayı yürüten ekipten Profesör David Brody, "Bu anti-Kovid-19 antikorunun (lama nano antikoru) koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça etkili ve çok yönlü olabileceğini umuyoruz" dedi.
DEVE, LAMA VE ALPAKA'DAKİ ANTİKORLAR DOĞAL VE MÜHENDİSLİĞİ DAHA KOLAY
DW'nin haberine göre, bu nano antikorların doğal olarak deve, lama ve alpaka gibi hayvanların bağışıklık sistemleri tarafından üretildiği ifade edildi. Bilim insanları ortalama olarak, nano antikor proteinlerinin insan antikorunun yaklaşık onda biri ağırlığında olduğunu, ayrıca daha ucuz ve mühendisliğinin daha kolay olduğunu vurguladı.
ANTİKORLAR TOPLANMAYA BAŞLANDI
İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ekiplerin, salgını frenlemeye yardımcı olabilecek lama nano antikorları topladığı bilgisi paylaşıldı.