Bilim insanları koronavirüse karşı yeni tedavi yöntemini açıkladı! Deve ve lamalardaki...

DEVE, LAMA VE ALPAKA'DAKİ ANTİKORLAR DOĞAL VE MÜHENDİSLİĞİ DAHA KOLAY

DW'nin haberine göre, bu nano antikorların doğal olarak deve, lama ve alpaka gibi hayvanların bağışıklık sistemleri tarafından üretildiği ifade edildi. Bilim insanları ortalama olarak, nano antikor proteinlerinin insan antikorunun yaklaşık onda biri ağırlığında olduğunu, ayrıca daha ucuz ve mühendisliğinin daha kolay olduğunu vurguladı.