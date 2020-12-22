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Son dakika: Pakistan'da fabrikada korkunç patlama: 6 ölü, 16 yaralı

haberi... ’ın Karaçi şehrinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Son dakika: Pakistan'da fabrikada korkunç patlama: 6 ölü, 16 yaralı

Emniyet yetkilileri, şehrin Yeni Karaçi Endüstri Bölgesi'nde bulunan buz ve soğuk hava deposu fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen sebeple meydana geldiğini belirtti.

Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü aktaran yetkililer, 16 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye arama kurtarma görevlileri sevk edildi.

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