Son dakika: Pakistan'da fabrikada korkunç patlama: 6 ölü, 16 yaralı
Son dakika haberi... Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
DÜNYA AA
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Emniyet yetkilileri, şehrin Yeni Karaçi Endüstri Bölgesi'nde bulunan buz ve soğuk hava deposu fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldiğini belirtti.
Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü aktaran yetkililer, 16 kişinin yaralandığını kaydetti.