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Çin ve Rusya'dan ABD'ye gözdağı! Bombardıman uçakları Batı Pasifik'te...

ve Rus bombardıman uçaklarının 'te ortak devriye uçuşu yaptığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı 'in ekimde yaptığı açıklamada, "Rus-Çin askeri ittifakı fikrini tamamen olasılık dış görmediklerini" ifade etmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Çin ve Rusya'dan ABD'ye gözdağı! Bombardıman uçakları Batı Pasifik'te...

Rus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 "" tipi bombardıman uçağının, ordusuna ait "" tipi 4 bombardıman uçağıyla Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Doğu Çin Denizi üzerinde uçtuğu belirtildi.

RUSYA VE ÇİN'DEN FLAŞ MESAJ

Açıklamada ortak görevin, "Rusya ve Çin'in kapsamlı ortaklığını geliştirmeyi ve derinleştirmeyi, iki ülke orduları arasındaki iş birliğini artırmayı, ortak eylem kapasitesini genişletmeyi ve stratejik istikrarı güçlendirmeyi amaçladığı" kaydedildi.

Bakanlık, devriye uçuşunun üçüncü ülkeleri hedef almadığını vurguladı.

İki ülke en son Temmuz 2019'da aynı bölgede ortak devriye uçuşu gerçekleştirmişti.

PUTİN'DEN İTTİFAK AÇIKLAMASI

Devlet Başkanı 'in ekimde yaptığı açıklamada, "Rus-Çin askeri ittifakı fikrini tamamen olasılık dış görmediklerini" ifade ederek, ile gerilimler yaşayan iki ülkenin askeri iş birliğini geliştirme niyetinde olduğu sinyalini vermişti. O güne dek Rusya ve Çin arasında "stratejik ortaklıktan" söz edilirken Putin ilk kez "askeri ittifak" ihtimalini dile getirmişti.

Putin, ayrıca Rusya'nın Çin ile hassas bazı askeri teknolojileri paylaşarak savunma kapasitesini artırmasına yardımcı olduğunu vurgulamıştı.

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