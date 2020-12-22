Çin ve Rusya'dan ABD'ye gözdağı! Bombardıman uçakları Batı Pasifik'te...

PUTİN'DEN İTTİFAK AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekimde yaptığı açıklamada, "Rus-Çin askeri ittifakı fikrini tamamen olasılık dış görmediklerini" ifade ederek, ABD ile gerilimler yaşayan iki ülkenin askeri iş birliğini geliştirme niyetinde olduğu sinyalini vermişti. O güne dek Rusya ve Çin arasında "stratejik ortaklıktan" söz edilirken Putin ilk kez "askeri ittifak" ihtimalini dile getirmişti.

Putin, ayrıca Rusya'nın Çin ile hassas bazı askeri teknolojileri paylaşarak savunma kapasitesini artırmasına yardımcı olduğunu vurgulamıştı.

