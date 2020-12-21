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Son dakika: Yolcu uçağında kaosa neden olmuştu! Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... ABD'nin United Havayolları’na ait bir uçakta koronavirüslü olduğunu sakladığı öne sürülen yolcunun fenalaşarak bayıldığı ve ardından hayatını kaybettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika: Yolcu uçağında kaosa neden olmuştu! Uçakta koronavirüsten ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı

United Havayolları'na ait Orlando'dan 'a giden uçaktaki bir yolcu fenalaşarak bayıldı.

Koronavirüslü (Covid-19) olduğu belirtilen yolcunun titrediği ve uçak kalkmadan önce nefes almakta zorlandığı belirtildi.

Kalp masajı yapılan yolcu için uçak acil iniş emri verdi. Bir saatin üzerinde kalp masajı yapılan yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar yolcu kamerasına ansıdı.

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Havayolu sözcüsü, yolcunun uçuştan önce kendisine koronavirüs teşhisi konulmadığını ve semptom görmediğini belirten bir belgeyi imzaladığını söyledi.

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