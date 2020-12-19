Yılın kişisi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan!
Senegal'de İslami alanda çalışmalarda bulunan JAMRA adındaki sivil toplum kuruluşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "yılın kişisi" seçti. STK tarafından yapılan açıklamada Macron'un İslam'ı ve Hz.Muhammed'i hedef alan sözlerine Erdoğan'ın cesurca tepki gösterdiği belirtildi.
Senegal'de İslami alanda çalışmalarda bulunan "JAMRA" isimli sivil toplum kuruluşu (STK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "yılın kişisi" seçti.
"YILIN KİŞİSİ"
STK'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i hedef alan sözlerine karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yılın kişisi" seçildiği duyuruldu.
ÇİRKİN HAKARETLERE CESURCA TEPKİ GÖSTERDİ
Açıklamada Erdoğan'ın yaratılmışların en hayırlısı Hazreti Muhammed'e yapılan çirkin hakaretlere cesurca tepki gösterdiği belirtildi.
SENEGAL'DE GENİŞ YANKI BULDU
Başkan Erdoğan'ın, Fransız mallarını boykot çağrısı ve Macron'u eleştiren açıklamaları, Senegal'de geniş yankı bulmuştu.
Başkent Dakar'da 7 Kasım'da İslamofobiye karşı düzenlenen eylemde organizatörler, Başkan Erdoğan'a destek açıklamalarında bulunmuş, destek mesajları içeren döviz ve pankartlar dikkati çekmişti.