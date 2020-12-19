İtalya Başbakanı Giuseppe Conte duyurdu! Noel ve yılbaşı döneminde sıkı Kovid-19 tedbiri

Conte, aşının zorunlu değil, isteğe bağlı olacağını da yineledi.

İtalya'nın, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısıyla Avrupa'da birinci ülke konumunda olması hatırlatılan Giuseppe Conte, "Bu, bizim için açık bir yara olmaya devam edecek. Yaşlı bir nüfusumuz var. Dünyada Japonya'dan sonra en yaşlı nüfusa sahip ülkeyiz ama aynı zamanda ölümler farklı nedenlerden kaynaklanıyor." yanıtını verdi.