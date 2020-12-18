Carver tarafından görüntülenen geyiğin bu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Geyiğin ne zaman ve kimin saldırısına uğradığı bilinmezken hayvananın hayatta kalmasının nasıl mümkün olduğu tartışılıyor. Fotoğrafı çeken Lee-Anne Carver, geyiğin hiç de acı çeker bir hali olmadığını ifade etti.

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