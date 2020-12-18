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Hayrete düşüren geyik! Kafasına saplanan okla yaşıyor

’nın eyaletinde kafasının ortasında ok olmasına rağmen yaşamını sürdüren bir görüntülendi. Geyiği fotoğraflayan Lee-Anne , hayvanın hiç de acı çeker bir hali olmadığını ifade etti.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020
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Hayrete düşüren geyik! Kafasına saplanan okla yaşıyor

'nın eyaletinde kafasının ortasında ok olmasına rağmen yaşamını sürdüren bir görüntülendi.

Vahşi yaşamı fotoğraflayan Lee-Anne , 3 yıl boyunca evlerinin bahçesine gelen Carrot (Havuç) adını verdiği geyiğin kafasına bir ok saplandığını tespit etti.

Carver tarafından görüntülenen geyiğin bu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Geyiğin ne zaman ve kimin saldırısına uğradığı bilinmezken hayvananın hayatta kalmasının nasıl mümkün olduğu tartışılıyor. Fotoğrafı çeken Lee-Anne Carver, geyiğin hiç de acı çeker bir hali olmadığını ifade etti.

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