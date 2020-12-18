18 Aralık 2020, Cuma
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ABD Başkan Yardımcısı Pence canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Başkan Yardımcısı , canlı yayında koronavirüs aşısı oldu. Daha önce korona olan ise, doktorları onay verene kadar korona aşısı olmayacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2020
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ABD Başkan Yardımcısı Pence canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, daha önce yaptığı açıklamada halkı korona aşısına teşvik etmek için canlı yayında korona aşısı olacağını söylemişti. Pence, bugün Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçerek ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen korona aşısını yaptırdı. Pence ile birlikte eşi Karen Pence de korona virüs aşısı yaptırdı.



ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın da önümüzdeki hafta başında korona aşısı yaptırması bekleniyor. Daha önce korona olan Donald Trump ise, doktorları onay verene kadar korona aşısı olmayacak.

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