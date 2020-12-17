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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı

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Giriş: 17.12.2020 13:24
Güncelleme:17.12.2020 14:14
Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testi pozitif sonuçlandı. Öte yandan Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 409 bin 62 olurken, can kaybı 59 bin 361 oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Başkanlık sarayından yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk koronavirüs belirtilerini gösterdikten sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.

Macron'un 7 gün süreyle karnatinada kalacağı ve uzaktan çalışarak faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği belirtildi.

FRANSA'DA SON DURUM

Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 409 bin 62 olurken, can kaybı 59 bin 361 oldu

Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı
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