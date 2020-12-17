- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testi pozitif sonuçlandı. Öte yandan Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 409 bin 62 olurken, can kaybı 59 bin 361 oldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
Başkanlık sarayından yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk koronavirüs belirtilerini gösterdikten sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.
Macron'un 7 gün süreyle karnatinada kalacağı ve uzaktan çalışarak faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği belirtildi.
FRANSA'DA SON DURUM
Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 409 bin 62 olurken, can kaybı 59 bin 361 oldu