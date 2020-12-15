Korona virüs salgınında aldığı önlemler dikkat çeken Güney Kore'de salgının 3. dalgası etkisini sürdürüyor.

Ülke genelinde son 24 saate 880 korona virüs vakası tespit edilirken, 13 kişi de hayatını kaybetti. Güney Kore Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde kaydedilen verilerle sayısında salgının başından bu yana can kaybı rekor kırıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, başkent Seul'de bulunan hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yalnızca 2 kişilik yer kaldığı aktarıldı. Son verilerle Aralık ayının ilk 2 haftasında korona vaka sayısı 600'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi.