Son dakika haberi: Putin pandemi döneminde sığınakta mı yaşıyor? Kremlin yanıtladı

HER GÜN TEST YAPTIRIYOR MU?

Sputnik Türkçe'nin haberine göre; Peskov, Putin'in her gün koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığı sorusuna da yanıt verdi. Peskov, "Tam olarak devlet başkanının güvenliği için gereken kadar test yaptırıyor" dedi.

Peskov, ayrıca Putin'in gündelik programını düzenleyen epidemiyoloji uzmanları ve doktorları olduğunu ifade etti.