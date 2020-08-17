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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin arasında önemli görüşme

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya ve Suriye ile ilgili konular ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin arasında önemli görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alınarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildi.

Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı.

Görüşmede iki lider, Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin arasında önemli görüşme SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

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