10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kovid-19 testi pozitif çıkan Malezya Sağlık Bakanı Dr. Ethem Baba ev karantinasına alındı

Kovid-19 testi pozitif çıkan Malezya Sağlık Bakanı Dr. Ethem Baba ev karantinasına alındı

Dr. Ethem Baba, aynı ortamda bulunduğu birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine ev karantinasına alındı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
ABONE OL
Kovid-19 testi pozitif çıkan Malezya Sağlık Bakanı Dr. Ethem Baba ev karantinasına alındı

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Ethem, geçen ay ofisinde görüştüğü bir gazetecinin salı günü Kovid-19'a yakalandığını öğrenmesinin ardından doktorların tavsiyesi üzerine kendisini eve kapatarak virüs testi yaptırdığını bildirdi.

18 Aralık'a kadar karantinada kalacağını belirten Ethem, "Katılmayı planladığım görüşmeleri erteleyip, çalışmalarıma bir süre evde devam edeceğim." dedi.

Ekim ayında Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Mohamad Al-Bakri'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından 14 günlük ev karantinasına alınmıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA