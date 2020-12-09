"ALMANYA'NIN HIZLI BİR ÇÖZÜM BULMA ARAYIŞINI DESTEKLİYORUZ"

AB içinde Macaristan ve Polonya'nın hukukun üstünlüğü şartı nedeniyle veto ettiği 1,8 trilyon avroluk bütçe ve kurtarma paketini tartışmasına da değinen Başbakan Conte, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sağlık alanında verdiği yanıta ekonomik yanıtı da eşlik etmelidir. Macaristan ve Polonya'nın vetosunun üstesinden gelen bir çözüm bulmak acil olmaya devam ediyor. AB Dönem Başkanı Almanya'nın hızlı bir çözüm bulma arayışını destekliyoruz."