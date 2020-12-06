06 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Uzman isimden flaş uyarı | Yeni tip korona virüsler (Covid-19) yayılabilir

SON DAKİKA HABERİ | Uzman isimden flaş uyarı | Yeni tip korona virüsler (Covid-19) yayılabilir

haberi... Corona virüs (Kovid-19) bütün dünyada hayatı felç etmiş durumda. , Almanya, Rusya ve ABD aşı konusunda radikal adımlar attı ve aşılamalar başladı. Tüm bu gelişmeler ışığında yeni gelişmeler ve açıklamalar da gelmeye devam ediyor. ’nün uzmanlarından , güney ve güneybatı Çin'deki yarasaların insanlara bulaşabilecek başka korona virüsler (Covid-19) taşıdığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | Uzman isimden flaş uyarı | Yeni tip korona virüsler Covid-19 yayılabilir

SON DAKİKA HABERİ | 'nden uzman , Sars-CoV-2'nin akrabalarının da dahil olduğu bu virüslerin muhtemelen dışında, ülkelerinde yaygın olduğunu belirtti.

Zhengli, yarasaların koronavirüslerin ilk taşıyıcısı olmalarına rağmen, Sars-CoV-2'nin önce bir 'ara' hayvana, sonra da insanlara bulaştığını ve bu ara taşıyıcının tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Guardian'ın aktardığına göre, virüsün varlığının belirlendiği geçen yılın sonlarına kadar, hayvanlar ve hatta insanlar arasında ne kadar süreyle dolaştığı bilinmiyor.

Prof. Edward Holmes, Vuhanlı meslektaşı ile koronavirüsün uzun bir süre ara taşıyıcıda bulunmuş olabileceği konusunda hemfikir olduğunu belirterek, tespit edilmeden önce insanlar arasında birkaç ay dolaşmış olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Holmes, virüsün hayvandan insana bulaşma sürecinin Vuhan'da ve hatta Hubey eyaletinde gerçekleşmemiş olabileceğini vurguladı.

SON DAKİKA | Pfizer, Moderna ve Çin'in korona virüs aşısı arasında fark var mı? Prof. Dr. Yağız Üresin'den çok net açıklama... SON DAKİKA | PFİZER, MODERNA VE ÇİN'İN KORONA VİRÜS AŞISI ARASINDA FARK VAR MI? PROF. DR. YAĞIZ ÜRESİN'DEN ÇOK NET AÇIKLAMA...

Zhengli ve bir grup bilim insanı, Hubey'de test ettikleri çiftlik hayvanlarında Sars-CoV-2'ye rastlamadı.

"İLK BULAŞ KAYNAĞI ÇİN DIŞINDA ARANMALI"

Uzman, virüsün bulaşmasında ara halkanın yarasa tarafından enfekte edilen bir pangolin olabileceğini, bunun da pangolinlerin ve diğer Asya bölgelerinden ülkeye kaçak yollarla sokulması nedeniyle ilk bulaş kaynağının Çin dışında aranması gerektiği anlamına geldiğini kaydetti.

Ancak, 'nden Prof. David Robertson, araştırmaların özellikle Çin'e odaklanması gerektiğine inanıyor. Robertson'a göre, insanlara bulaşır hale gelen Sars-CoV-2'deki mutasyonların çoğu, virüs yarasalarda bulunduğu sırada meydana geldi.

Geçen yıl, Shi Zhengli öncülüğündeki bir grup bilim insanı, Çin'in özellikle güney ve güneybatısında benzer Sars-CoV-2 koronavirüslerinin yüksek genetik çeşitlilik ve dolayısıyla yüksek mutasyon kapasitesi gösteren 'sıcak noktalar' olduğunu bildirmişti.

Bilim insanları tarafından ekim ayında yayınlanan bir araştırma, bu koronavirüslerin bazılarının insan hücrelerine girme yeteneğine sahip olduğunu göstermişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA