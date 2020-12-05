Avrupa ülkesi şokta! Covid-19 nedeniyle bir günde 662 kişi hayatını kaybetti

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço giderek ağırlaşıyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 194 bin 984 test yapıldığı, 21 bin 52 yeni pozitif vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 709 bin 991'a ulaştığı bildirildi.