AB ile İngiltere'den karar | Ursula von der Leyen duyurdu

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen yaptığı açıklamada, müzakerelerin yeniden başladığını bildirerek, "AB ve İngiltere arasında devam eden müzakereler hakkında bugün yaptığımız bir telefon görüşmesinde, birçok alanda ilerleme kaydedildiğini memnuniyetle karşıladık. Yine de 3 kritik konuda önemli farklılıklar devam etmektedir: eşit şartlar, yönetim ve balıkçılık. Her iki taraf da bu sorunlar çözülmediği takdirde hiçbir anlaşmanın mümkün olmadığının altını çizdi" ifadelerini kullandı.