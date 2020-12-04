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Hakkari Çukurca'da PKK'ya darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

'nin ilçesinde, 'Yıldırım-2 Cilo-Kazan' operasyonu kapsamında 'ya ait çok sayıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Hakkari Çukurca'da PKK'ya darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, 3 Aralık'ta Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi bölgesinde 39 tim ve 585 personel ile gerçekleştirilen Yıldırım-2 Cilo- Kazan operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak tespit edildi. Açıklamada, bölgede arama tarama faaliyetinin devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Aramada, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 170 doçka mühimmatı, 85 uçaksavar mühimmatı, 3 sim kartsız cep telefonu, 3 pil bloğu, 2 sırt çantası, 1 jeneratör, 4 uyku tulumu, 1 termal şemsiye, 2 sedye, 2 el yapımı patlayıcı kablosu, 1 yağmurluk, 1 çadır, 2 uydu alıcısı, 1 telsiz, 1 poster, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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