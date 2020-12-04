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İran'dan sert tepki: Almanya, İngiltere ve Fransa İsrail terörünü destekliyor

Zarif yaptığı açıklamada , ve 'yı " terörünü desteklemekle" suçladı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas İran'ı nükleer silah konusunda suçlayarak uyarmıştı. Maas ""İran'dan net beklentilerimiz var; nükleer silah olmayacak, aynı zamanda tüm bölgeyi tehdit eden programı da olmayacak."ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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İran'dan sert tepki: Almanya, İngiltere ve Fransa İsrail terörünü destekliyor

Muhammed Cevad Zarif, İran ile nükleer anlaşmanın kapsamının genişletilmesini talep eden Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a hitaben, "Önce bölgemizdeki zararlı davranışlarınızı ve İsrail terörünü körü körüne desteklemeyi sona erdirin." ifadelerini kullandı.

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Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, Almanya'nın 'i Avrupa aşı programına dahil edeceğini ancak Filistin'i kapsam dışında bırakacağını ifade etti.

"İran'ın ne yapması gerektiği hakkında konuşmadan önce bu aşağılık Kovid 'apartheid'ını durdurun." ifadelerini kullanan Zarif, E3 olarak adlandırılan Almanya, ve 'yı "İsrail terörünü körü körüne desteklemekle" suçladı.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 (nükleer anlaşmayı destekleyen karar) numaralı kararı kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirin ve nükleer anlaşmadaki ihlallerinizi ve bölgemizdeki zararlı davranışlarınızı sona erdirin."

Nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'ın programı ve bölgesel nüfuzunu da sınırlandıracak şekilde anlaşmayı yeniden müzakere etme talebini sıklıkla dile getiriyor. İran yönetimi ise füze programının müzakere konusu olamayacağını belirtiyor.

ALMANYA'DAN ABD VE İRAN'A ÇAĞRI

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, ABD'de göreve gelecek yönetimi ile İran'ın nükleer anlaşma konusunda tekrar müzakere masasına dönmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Maas, nükleer anlaşmanın kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "İran'dan net beklentilerimiz var; nükleer silah olmayacak, aynı zamanda tüm bölgeyi tehdit eden balistik füze programı da olmayacak." demişti.

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