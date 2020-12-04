İran'dan sert tepki: Almanya, İngiltere ve Fransa İsrail terörünü destekliyor

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 (nükleer anlaşmayı destekleyen karar) numaralı kararı kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirin ve nükleer anlaşmadaki ihlallerinizi ve bölgemizdeki zararlı davranışlarınızı sona erdirin."

Nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'ın balistik füze programı ve bölgesel nüfuzunu da sınırlandıracak şekilde anlaşmayı yeniden müzakere etme talebini sıklıkla dile getiriyor. İran yönetimi ise füze programının müzakere konusu olamayacağını belirtiyor.