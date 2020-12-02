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Son dakika: Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre 'ın orta kesimindeki Thiva şehri yakınlarında 4,5 büyüklüğünde meydana geldi. Can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Atina Jeodinamik Enstitüsü, merkez üssü Thiva'nın 11 kilometre doğusu olan depremin yerel saatle 12.54'te, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntıda can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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