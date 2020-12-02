Son dakika: Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre Yunanistan'ın orta kesimindeki Thiva şehri yakınlarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
DÜNYA AA
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Atina Jeodinamik Enstitüsü, merkez üssü Thiva'nın 11 kilometre doğusu olan depremin yerel saatle 12.54'te, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.
Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntıda can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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