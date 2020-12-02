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Son dakika: Norveç'te endüstriyel tesiste yangın

haberi... 'in More og Romsdal bölgesinde şirketi 'a ait alanda bulunan tesiste çıktı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: Norveç'te endüstriyel tesiste yangın

Norveç'in More og Romsdal bölgesinde yer alan Tjeldbergodden endüstriyel tesisinde yangın çıktı.

Enerji şirketi Equinor'a ait bölgede çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Equinor Sözcüsü Morten Eek yaptığı açıklamada, "Tjeldbergodden'deki bir fabrikada yangın çıktığına dair bilgi aldık ve prosedürlere uygun olarak personeli tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yangında ilk belirlemelere ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

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