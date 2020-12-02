Rusya lideri Vladimir Putin'den koronavirüs aşısı talimatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki haftadan itibaren halka korona virüs aşısının uygulanması için talimat verdi. Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı korona virüs aşısı hakkında konuşan Putin, "Şu anda ülkede halihazırda 2 milyon doz aşı üretimi yapıldı. Bu bize toplu olmasa da büyük ölçekli bir aşılama fırsatı veriyor" dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan pandemi hastanelerinin açılışına telekonferans yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli bir talimat verdi.
Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı korona virüs aşısı hakkında konuşan Putin, "Şu anda ülkede halihazırda 2 milyon doz aşı üretimi yapıldı. Bu bize toplu olmasa da büyük ölçekli bir aşılama fırsatı veriyor" dedi.
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'ya hitaben konuşan Putin, "Bu hedefe ulaştığınızı düşünüyorsanız önümüzdeki haftadan itibaren geniş çaplı aşılama çalışmalarına başlamanızı rica ederim" dedi.
Putin ayrıca, aşının en büyük risk grubundaki kitle olan öğretmenler ve doktorlara uygulanmasını istedi. Putin'in konuşmasından sonra söz alan Golikova ise bu talimatı yerine getirmek için hazır olduklarını ifade etti.