02 Aralık 2020, Çarşamba
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Rusya lideri Vladimir Putin'den koronavirüs aşısı talimatı

Devlet Başkanı önümüzdeki haftadan itibaren halka korona virüs aşısının uygulanması için talimat verdi. Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı korona virüs aşısı hakkında konuşan Putin, "Şu anda ülkede halihazırda 2 milyon doz aşı üretimi yapıldı. Bu bize toplu olmasa da büyük ölçekli bir aşılama fırsatı veriyor" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Rusya lideri Vladimir Putin'den koronavirüs aşısı talimatı

tarafından yapılan pandemi hastanelerinin açılışına telekonferans yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı önemli bir talimat verdi.

Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı korona virüs aşısı hakkında konuşan Putin, "Şu anda ülkede halihazırda 2 milyon doz aşı üretimi yapıldı. Bu bize toplu olmasa da büyük ölçekli bir aşılama fırsatı veriyor" dedi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'ya hitaben konuşan Putin, "Bu hedefe ulaştığınızı düşünüyorsanız önümüzdeki haftadan itibaren geniş çaplı aşılama çalışmalarına başlamanızı rica ederim" dedi.

Putin ayrıca, aşının en büyük risk grubundaki kitle olan öğretmenler ve doktorlara uygulanmasını istedi. Putin'in konuşmasından sonra söz alan Golikova ise bu talimatı yerine getirmek için hazır olduklarını ifade etti.

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 345 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 347 bin 401'e yükseldi. Son 24 saatte 589 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı ise 41 bin 532'ye ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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