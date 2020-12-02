Johnson bu soruya, aşıların gönüllülük esasına uygun olarak yapılacağını ifade ederek, "İnsanlara aşı yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyorum ama bu ülkede aşıları zorunlu kılmak bizim kültürümüzün veya hırsımızın bir parçası değil" şeklinde yanıtladı.