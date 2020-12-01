Suudi Arabistan İsrail uçaklarına hava sahasını açtı

ROTASI KISALDI

Böylece İsrailli firmaların bu aydan itibaren başlayacakları BAE uçuşlarındaki rotası yarıdan fazla kısalmış oldu.

Söz konusu iznin sadece BAE için geçerli olduğu ve İsrailli firmaların diğer ülkelere yapacağı uçak seferlerinde Suudi Arabistan hava sahasını kullanmasına izin verilmeyeceği dile getirildi.