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Suudi Arabistan İsrail uçaklarına hava sahasını açtı

Aralarında bulunmamasına rağmen , seferlerinde uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Suudi Arabistan İsrail uçaklarına hava sahasını açtı

'ın, Birleşik Arap Emirlikleri () seferlerinde uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin verdiği bildirildi.

ABD'DEN GİRİŞİMDE BULUNMASI İSTENDİ

İsrail medyasında yer alan haberlerde, yönetiminin, Suudi Arabistan'ın İsrail uçaklarına hava sahasını kullanmasına izin vermesi için Washington'dan girişimde bulunmasını istediği belirtildi.

Bunun üzerine ABD Başkanı 'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in devreye girdiği ve Suudi Arabistan'ın İsrail uçaklarının BAE seferlerinde hava sahasını kullanmasına izin verdiği ifade edildi.

ROTASI KISALDI

Böylece İsrailli firmaların bu aydan itibaren başlayacakları BAE uçuşlarındaki rotası yarıdan fazla kısalmış oldu.

Söz konusu iznin sadece BAE için geçerli olduğu ve İsrailli firmaların diğer ülkelere yapacağı uçak seferlerinde Suudi Arabistan hava sahasını kullanmasına izin verilmeyeceği dile getirildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile BAE arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Tel Aviv'den bir heyet 31 Ağustos'ta 'ye gitmişti.

Kushner'in öncülük ettiği bazı ABD'li yetkiler İsrail heyetiyle birlikte aynı uçakla Tel Aviv'den Abu Dabi'ye hareket etmiş, söz konusu uçak, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'ye ulaşmıştı.

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