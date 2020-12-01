DSÖ'den korkutan uyarı! 409 bin kişi hayatını kaybetti

TOPLAM ÖLÜMÜN YÜZDE 94'Ü AFRİKA'DA

2000 yılında 736 bin iken 2018'de 411 bine, 2019'da ise 409 bine düşen sıtma nedeniyle hayatını kaybeden sayısı son yıllarda belirgin bir gerileme göstermiyor. Sıtma nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 94'ünün Afrika kıtasında yaşadığı belirtilen raporda, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, " Afrika'da 2019 yılında 384 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti Bu toplam rakamın yüzde 94'üne tekabül ediyor. Birlikte hareket ederek ve kimseyi geride bırakmayacağımızı taahhüt ederek, sıtmayı dünyadan yok etme ortak hedefimize ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.