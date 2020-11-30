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PKK o bölgeyi boşaltıyor

Terör örgütü 'ya bağlı milislerin 'ın ilçesinde 2014 yılından beri yerleştikleri 8 binayı boşalttığı öne sürüldü. İlerleyen dönemde Iraklı güvenlik güçlerinin bu binalara konuşlandırılacağı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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PKK o bölgeyi boşaltıyor

Terör örgütü 'ya bağlı yerel milislerin, 'ın kentindeki ilçesinde 2014'ten bu yana konuşlu oldukları 8 binayı boşalttıkları öne sürüldü.

Yerel kaynaklar, Sincar ilçesi genelinde terör örgütü PKK/YBŞ'nin 8 binayı boşaltıp Irak Ulusal Güvenlik birimine teslim ettiğini ileri sürdü. Örgütün boşalttığı üslere henüz Iraklı güvenlik güçlerinin konuşlanmadığı aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Irak merkezi hükümeti, söz konusu binaların boşaltılması hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 17 Kasım'da 'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı.

Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci de 25 Kasım'da Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari, Federal Polis Teşkilatı Başkanı Cafer Battat ile Kara ve Hudut Komutanlığı Komutanı Hamid Şatri, Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek ve yerinde izlemek için Musul'a gitti. Sincar'da Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak dalgalanmayacak ve hükümete bağlı olmayan hiçbir büro açılmayacak."

Bağdat ile Erbil'in imzaladığı ve terör örgütünün Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşma, BM tarafından da destek görüyor.

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