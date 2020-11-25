25 Kasım 2020, Çarşamba
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Joe Biden'dan Donald Trump açıklaması!

’nin seçilmiş başkanı , başkanlık görevini üstlendikten sonra ABD 'nı (DoJ) Başkan hakkında soruşturma başlatmaya zorlamayacağını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2020
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Joe Biden'dan Donald Trump açıklaması!

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Başkan Donald Trump'a soruşturma açılması için siyasi pozisyonunu kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda, kimin araştırılacağının DoJ'a bağlı olduğunu söyledi.

Biden, soruşturmalara karışmayı planlamadığını ve Adalet Bakanlığı'nı "bir şeyi gerçekleştirmek için araç" olarak kullanmayacağını belirtti.

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