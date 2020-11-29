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Brezilya Devlet Başkanı'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili bomba iddia: Usulsüzlük yapıldı

Son dakika haberleri... Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 'de 3 Kasım'da yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı 'ın kazandığı başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını savundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.11.2020
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Brezilya Devlet Başkanı'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili bomba iddia: Usulsüzlük yapıldı

Bolsonaro, ikinci tur yerel seçimlerin düzenlendiği Brezilya'da oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'a olan yakınlığıyla bilinen Bolsonaro, ABD'deki başkanlık seçimleri için, "Orada birçok usulsüzlük yapıldığını söyleyen kaynaklarım var. Kimse bunu konuşmuyor. Bu usulsüzlükler, adaylardan herhangi birinin zaferini belirlemek için yeterli mi? Bilmiyorum." dedi.

Bolsonaro, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Biden'ın zaferini tanıyıp tanımayacağına ilişkin kendisine sorulan soruya, "Biraz daha bekleyeceğim." şeklinde cevap verdi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

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