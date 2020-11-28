Cehennem Deresi kontrol altına alındı!







BAĞLANTI KESİLDİ

Sözde Kerboran yapılanması içindeki 3 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte Cehennem Deresi ile Şırnak Güçlükonak kırsalındaki Gabar Dağı arasındaki bağlantı da koparıldı. Gabar Dağı'ndaki teröristler Cehennem Deresi üzerinden Dargeçit kırsalına, buradan da Savur ve Diyarbakır Bismil İlçesi üzerinden Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Karadeniz bölgesine kadar bu hat üzerinden sızma yapıyorlardı. Bölgeler arası geçişlere rehberlik eden terörist Medeni Oğuz'un öldürülmesiyle birlikte Cehennem Deresi de kontrol altına alındı.