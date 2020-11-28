Bilardo sopalı dehşet! İşkence ederek öldürdüler



Mersin'in Tarsus ilçesinde çiftçilik yapan Cihat Ercan, tarım arazisini Eren Yiğit'e 60 bin liraya kiraladı. Ercan, parayı almasına rağmen iddiaya göre araziyi devretmedi. Yiğit de verdiği parayı geri istedi. Parasını alamayan Yiğit, 22 Kasım günü, Cihat Ercan'ı konuşmak istediğini söyleyerek Çiçekli Mahallesi'ndeki evinden aracıyla aldı. Cihat Ercan, eve dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, yaptığı araştırma sonunda Ercan'ın Adana'ya kaçırıldığını belirledi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.