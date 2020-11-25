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Türk doktor inceledi: Hasta negatife dönse bile...

'da doktorluk yapan , ile ilgili tam 98 makaleyi dikkatle inceleyerek analiz yaptı. Analiz sonucunda virüsün metobolizmada kaldığı süreyi tespit eden bilim insanı, testlerinde bir hastanın 83 güne kadar pozitif çıkabileceğini vurguladı. Hasta negatife dönse bile vücutta bazı corona virüs parçalarının olabileceği belirtildi. İşte haberin detayları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Türk doktor inceledi: Hasta negatife dönse bile...

'da doktorluk yapan , ile ilgili yazılan 98 makaleyi dikkatle inceledi ve analiz yaptı.

Buna göre corona virüs için yapılan testlerinde bir hastanın 83 güne kadar pozitif çıkabileceği ifade edildi. NTV'nin haberine göre, Radyoloji uzmanı , PCR test sonuçları hakkındaki bu bilgiyi yorumladı.

Sönmez'in açıklamaları şu şekilde:

"PCR testi virüsün parçacıklarına yakalanmamıza neden olan bir test, bu test ortalama 17 gün boyunca virüs parçacıklarını gözlüyor. 83 güne kadar corona virüs test sonuçları pozitif çıkabilir ama bu kişinin hasta olduğu anlamına gelmez. Kişi iyileşmiş oluyor fakat virüsün genetik materyallari orada kalıyor, 10 günden sonra testi pozitif çıkanların aktif hasta olmadıklarını düşünebiliriz."

"Araştırmaya göre hasta ilk bir hafta boyunca virüs bulaştırabiliyor. Özellikle viral yükün en yoğun olduğu dönemin ilk hafta olduğu ifade ediliyor. Enfekte olduktan sonraki ilk beş gün hasta çok bulaştırıcı oluyor, 9 günden sonra hastanın bulaştırıcılığı azalıyor."

AKCİĞERLERDEKİ BUZLU CAM GÖRÜNTÜSÜ

Akciğerlerde buzlu cam görüntüsünün düzelmesi de iki ayı bulabiliyor. Zatürre odakları iki ay da görünüyor fakat Radyoloji Uzmanı Güner Sönmez, belirti yoksa bu radyolojik bulguların düzeleceğini belirtti.

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