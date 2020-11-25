Türk doktor inceledi: Hasta negatife dönse bile...

Radyoloji uzmanı Güner Sönmez'in açıklamaları şu şekilde:

"PCR testi virüsün parçacıklarına yakalanmamıza neden olan bir test, bu test ortalama 17 gün boyunca virüs parçacıklarını gözlüyor. 83 güne kadar corona virüs test sonuçları pozitif çıkabilir ama bu kişinin hasta olduğu anlamına gelmez. Kişi iyileşmiş oluyor fakat virüsün genetik materyallari orada kalıyor, 10 günden sonra testi pozitif çıkanların aktif hasta olmadıklarını düşünebiliriz."