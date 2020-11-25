Türk doktor inceledi: Hasta negatife dönse bile...
Almanya'da doktorluk yapan Müge Çelik, koronavirüs ile ilgili tam 98 makaleyi dikkatle inceleyerek analiz yaptı. Analiz sonucunda virüsün metobolizmada kaldığı süreyi tespit eden bilim insanı, PCR testlerinde bir hastanın 83 güne kadar pozitif çıkabileceğini vurguladı. Hasta negatife dönse bile vücutta bazı corona virüs parçalarının olabileceği belirtildi. İşte haberin detayları...
Almanya'da doktorluk yapan Müge Çelik, koronavirüs ile ilgili yazılan 98 makaleyi dikkatle inceledi ve analiz yaptı.
Buna göre corona virüs için yapılan PCR testlerinde bir hastanın 83 güne kadar pozitif çıkabileceği ifade edildi. NTV'nin haberine göre, Radyoloji uzmanı Güner Sönmez, PCR test sonuçları hakkındaki bu bilgiyi yorumladı.
Radyoloji uzmanı Güner Sönmez'in açıklamaları şu şekilde:
"PCR testi virüsün parçacıklarına yakalanmamıza neden olan bir test, bu test ortalama 17 gün boyunca virüs parçacıklarını gözlüyor. 83 güne kadar corona virüs test sonuçları pozitif çıkabilir ama bu kişinin hasta olduğu anlamına gelmez. Kişi iyileşmiş oluyor fakat virüsün genetik materyallari orada kalıyor, 10 günden sonra testi pozitif çıkanların aktif hasta olmadıklarını düşünebiliriz."
"Araştırmaya göre hasta ilk bir hafta boyunca virüs bulaştırabiliyor. Özellikle viral yükün en yoğun olduğu dönemin ilk hafta olduğu ifade ediliyor. Enfekte olduktan sonraki ilk beş gün hasta çok bulaştırıcı oluyor, 9 günden sonra hastanın bulaştırıcılığı azalıyor."