24 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş gelişme: 10 Aralık'tan önce dağıtım başlayacak

Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş gelişme: 10 Aralık'tan önce dağıtım başlayacak

Dünyanın gözü kulağı koronavirüse karşı geliştirilen aşıda. Kovid-19 aşısının ne zaman dağıtıma başlayacağı konusundaki muğlaklık Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar'ın açıklamasıyla son buldu. Azar, Prof. Dr. ve Dr. çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
ABONE OL
Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş gelişme: 10 Aralık'tan önce dağıtım başlayacak

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısının 10 Aralık'tan önce dağıtımına başlanabileceğini söyledi.

Azar, "Her şey yolunda giderse, birkaç hafta içinde, 10 Aralık'tan hemen sonra tescillenmiş aşının dağıtımına başlayabiliriz. Öte yandan AstraZeneca İngiltere ve Brezilya'daki klinik deneylerinden umut verici veriler sundu. AstraZeneca'dan 300 milyon doz aşı satın almak konusunda anlaşmamız var" ifadelerini kullandı.

Ukraynadan koronavirüs aşısı açıklaması: Alacakları doz miktarını duyurdular UKRAYNA'DAN KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI: ALACAKLARI DOZ MİKTARINI DUYURDULAR
Son dakika: Koronavirüs aşısı çalışmaları hız kazandı! Rusya Sputnik Vnin fiyatını açıkladı SON DAKİKA: KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI! RUSYA SPUTNİK V'NİN FİYATINI AÇIKLADI
Pfizer/BioNTech aşısının detayları belli oldu! Ne zaman ve nasıl dağıtılacak? PFİZER/BİONTECH AŞISININ DETAYLARI BELLİ OLDU! NE ZAMAN VE NASIL DAĞITILACAK?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA