24 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İşgalci İsrail'den sivil Filistinlileri darbetti

İşgalci İsrail'den sivil Filistinlileri darbetti

İşgalci 'in hukuksuz yıkımlarına tepki gösteren Filistinli protestocular saldırıya uğradı. İsrail güçleri, sivil Filistinlilere biber gazıyla müdahale etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2020
ABONE OL
İşgalci İsrail'den sivil Filistinlileri darbetti

İsrail güçleri, Filistin'in Ürdün Vadisi bölgesinde Hamsa köyünün yıkılmasını protesto eden Filistinli göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonucu onlarca göstericinin yaralandı.

İsrail güçleri, Filistin'in Ürdün Vadisi bölgesinde Hamsa köyünün yıkılmasını protesto eden Filistinli bir gruba biber gazı ve şok kapsülleriyle müdahale etti. Müdahale sonucu onlarca göstericinin yaralandığı ifade edildi. Yerel medya, Hamsa köyüne ulaşan birçok yolun İsrail güçleri tarafından kapatıldığı ve göstericilerin engellendiğini duyurdu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Son dakika: İsrail ordusu Gazzeyi vurdu! SON DAKİKA: İSRAİL ORDUSU GAZZE'Yİ VURDU!
İsrail basınından son dakika flaş iddia: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile gizlice görüştü İSRAİL BASININDAN SON DAKİKA FLAŞ İDDİA: İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU VELİAHT PRENS MUHAMMED BİN SELMAN İLE GİZLİCE GÖRÜŞTÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA