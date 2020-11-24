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Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında önemli görüşme

Almanya Başbakanı 'in Devlet Başkanı ile telefonda görüştüğü bildirildi. İki lider, siyasi ve ekonomik ilişkileri, () ile Çin arasında imzalanması hedeflenen yatırım anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin ilerleyişini ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik ortak çabaları ele aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2020
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Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında önemli görüşme

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, telefon görüşmesi gerçekleştiren Şansölye Merkel ile Çin Devlet Başkanı Şi, ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında imzalanması hedeflenen yatırım anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin ilerleyişini ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik ortak çabaları ele aldı.

İki lider ayrıca uluslararası siyasetteki güncel konuların yanı sıra aşı geliştirme dahil yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi görüştü.

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