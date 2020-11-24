İşgalci İsrail sivil Filistinlileri darbetti

İsrail güçleri, Filistin'in Ürdün Vadisi bölgesinde Hamsa köyünün yıkılmasını protesto eden Filistinli göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonucu onlarca gösterici yaralandı.

İsrail güçleri, Filistin'in Ürdün Vadisi bölgesinde Hamsa köyünün yıkılmasını protesto eden Filistinli bir gruba biber gazı ve şok kapsülleriyle müdahale etti. Müdahale sonucu onlarca göstericinin yaralandığı ifade edildi. Yerel medya, Hamsa köyüne ulaşan birçok yolun İsrail güçleri tarafından kapatıldığı ve göstericilerin engellendiğini duyurdu.

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