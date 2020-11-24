ABD'de çölde keşfedildi! Metal blok büyük paniğe neden oldu
ABD’nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandırdı. Koyunları saymak için havalanan helikopterin pilotu, "Uçmaya başladığımdan bu zamana kadar karşılaştığım en tuhaf şey" ifadelerini kullandı. Öte yandan video kaydı sosyal medyada yayılınca dünya çapında yankı buldu.
ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirdi.
3,6 metre uzunluğundaki monolit, eyaletin güneydoğusunda Kanada koyunlarının sayısını tespit edebilmek için helikopterle gezen bir biyolog tarafından fark edildi.
Helikopterin pilotu Bret Hutchings, yaptığı açıklamada, monolitin, yıllardır yaptığı uçuşlarda rastladığı en garip şey olduğunu söyledi:
"Kayaların ortasında parlak, gümüş bir monolit duruyordu ve oraya rastgele konulmuş gibi değil ama sanki birileri tarafından yerleştirilmişe benziyordu. Sanırım bir sanatçının işi olmalı."
Hutchings, monolitin 'new wave akımı sanatçıları' ya da Stanley Kubrick'in 1968 tarihli "2001: Bir Uzay Destanı" filminin hayranlarından biri tarafından dikilmiş olabileceğini ileri sürdü.
Kayalıkların arasında bulunan sütunun oraya nasıl getirildiği ve kim tarafından dikildiği bilinmiyor.
Utah Kamu Güvenliği Havacılık Bürosu, dikdörtgen biçimdeki metal objenin fotoğraflarını paylaştı.
Blogun gizemini çözmek isteyen yetkililer sosyal medya adreslerinden paylaştıkları görüntü ve fotoğraflarla halktan bilgi talep ediyor.
Büro, kaşiflerin bölgeye akın etmesinden duyulan endişe nedeniyle sütunun tam yerine ilişkin bilgi vermedi: "Federal yönetim arazilerinde izinsiz sanat yapmak ya da yapı inşa etmek, hangi gezegenden olursanız olun yasa dışıdır."