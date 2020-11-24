Helikopterin pilotu Bret Hutchings, yaptığı açıklamada, monolitin, yıllardır yaptığı uçuşlarda rastladığı en garip şey olduğunu söyledi:

"Kayaların ortasında parlak, gümüş bir monolit duruyordu ve oraya rastgele konulmuş gibi değil ama sanki birileri tarafından yerleştirilmişe benziyordu. Sanırım bir sanatçının işi olmalı."