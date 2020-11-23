23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Venezuela'da feci kaza!

Son dakika: Venezuela'da feci kaza!

Son dakika haberine göre; ülkesi 'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yanarak hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Venezuela'da feci kaza!

Venezuela basınında çıkan habere göre, ülkenin Falcon eyaletine bağlı Coro kentinin otoyolunda bir otobüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Olay yerine gelen ekipler, 8 kişinin cansız bedenine ulaşırken yaralanan 18 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Kazanın otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana geldiğini açıklayan yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA