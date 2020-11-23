Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 262 bin 762 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 12 milyon 591 bin 402 kişiye ulaştı.

4 MİLYON AKTİF VAKA

Ülkede, 7 milyon 453 bin 115 kişinin iyileştiği ve 4 milyon 875 bin 561 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.