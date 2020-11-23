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Son dakika: ABD'nin koronavirüs bilançosu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 262 bini geçti

Son dakika haberi... ’de yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 262 bin 762’ye yükseldi. Öte yandan ülkede, 7 milyon 453 bin 115 kişinin iyileştiği ve 4 milyon 875 bin 561 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020
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Son dakika: ABD'nin koronavirüs bilançosu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 262 bini geçti

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 262 bin 762 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 12 milyon 591 bin 402 kişiye ulaştı.

4 MİLYON AKTİF VAKA

Ülkede, 7 milyon 453 bin 115 kişinin iyileştiği ve 4 milyon 875 bin 561 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

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