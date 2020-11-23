Son dakika: ABD'nin koronavirüs bilançosu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 262 bini geçti
Son dakika haberi... ABD’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 262 bin 762’ye yükseldi. Öte yandan ülkede, 7 milyon 453 bin 115 kişinin iyileştiği ve 4 milyon 875 bin 561 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.
DÜNYA DHA
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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 262 bin 762 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 12 milyon 591 bin 402 kişiye ulaştı.
4 MİLYON AKTİF VAKA
Ülkede, 7 milyon 453 bin 115 kişinin iyileştiği ve 4 milyon 875 bin 561 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.