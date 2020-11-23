Kays Abdulkerim: Suudi Arabistan'ın normalleşmeye karşılık vermesi Arap tutumunda çatlağa yol açabilir

Abdulkerim, İsrail basınında yer alan haebrlere göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğinin ortaya çıkması üzerine AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı İsrail'le normalleşme alanına çekme girişimlerinin devam ettiğini ve bunların zararlı girişimler olduğunu söyledi.

Abdulkerim, "Bu normalleşme girişimlerine karşılık vermek, Arap tutumunda büyük bir çatlağa yol açabilir, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) attığı adımlardan daha fazla olumsuz etkiye neden olabilir." dedi.

FDHKC yetkilisi, Suudi Arabistan'a "İsrail'le normalleşmeyi reddetme ve bu konudaki açıklamalarına bağlı kalma" çağrısında bulundu.

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NETANYAHU'NUN GİZLİ SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

İsrail basını, Netanyahu ve Mossad Başkanı Yossi Cohen'in dün gizlice Suudi Arabistan'ın Neom kentine giderek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğünü yazmıştı. Görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da hazır bulunduğu belirtilmişti.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant da bugün Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret yaparak Veliaht Prens Bin Selman ile görüştüğünü teyit etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ise Neom kentinde Bin Selman'ın Netanyahu ile bir araya geldiği haberlerini yalanladı. Bin Ferhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Basında, Veliaht Prens ile İsrailli yetkililerin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun resmi ziyareti sırasında bir araya geldiği iddiaları dolaşıyor. Böyle bir toplantı olmadı. Sadece ABD'li ve Suudi yetkililer toplantıda hazır bulundu." ifadelerini kullandı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.