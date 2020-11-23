Cumhuriyetçiler Trump'tan vazgeçmiyor: 2024 yılındaki seçimlerde yeniden aday ol!
ABD'de yapılan bir ankette Cumhuriyetçi seçmenlerin üçte ikisinin Donald Trump'ın 2024 yılında tekrar aday olmasını istediği ortaya çıktı. Ayrıca ankete katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 67'si Trump'ın görevi Joe Biden'a barışçıl bir şekilde devretmesi gerektiğini ifade etti.
ABD'de yapılan bir anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin üçte ikisinin Donald Trump'ın, 2024'teki başkanlık seçimleri için aday olmasını desteklediğini ortaya koydu.
YENİDEN ADAY OL!
ABD'de bir anket şirketi resmi olmayan sonuçlara göre bu yıl yapılan seçimleri kaybeden ABD Başkanı Trump'ın, 2024 seçimlerinde aday olacağı iddialarına ilişkin bir kamuoyu yoklaması yaptı. Trump'a bu yıl oy veren Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 66'sı, 2024 seçimlerinde Trump'ın yeniden başkanlık için aday olmasını destekleyeceklerini bildirdi.
BIDEN'A BARIŞ İÇİNDE DEVRETMESİNİ İSTEDİLER
Bağımsız seçmenlerin yüzde 41'i, Demokrat seçmenlerin de yüzde 26'sı, Trump'ın 2024 adaylığını destekleyeceğini kaydetti. Öte yandan Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 67'si, Trump'ın "barışçıl" bir şekilde, görevini Biden'a devretmesini desteklediğini belirtti.
Cumhuriyetçilerin yüzde 52'si de Trump'ın çocuklarından birinin 2024'te aday olması durumunda, onları destekleyeceği yönünde görüş ortaya koydu.
NE OLMUŞTU?
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların başkan adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden kazanmıştı.
ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.
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