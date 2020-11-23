Cumhuriyetçiler Trump'tan vazgeçmiyor: 2024 yılındaki seçimlerde yeniden aday ol!

YENİDEN ADAY OL!

ABD'de bir anket şirketi resmi olmayan sonuçlara göre bu yıl yapılan seçimleri kaybeden ABD Başkanı Trump'ın, 2024 seçimlerinde aday olacağı iddialarına ilişkin bir kamuoyu yoklaması yaptı. Trump'a bu yıl oy veren Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 66'sı, 2024 seçimlerinde Trump'ın yeniden başkanlık için aday olmasını destekleyeceklerini bildirdi.