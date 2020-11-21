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Son dakika: ABD'nin Wisconsin eyaletinde saldırı!

Son dakika haberleri... 'nin eyaletinde meydana gelen saldırıda 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Son dakika: ABD'nin Wisconsin eyaletinde saldırı!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Wauwatosa kentindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan silahlı saldırı sonrası polisin kalabalık bir ekip ve araçlarla olay yerinde kontrolü sağladığı bilgisi aktarıldı.

Yerel medya kaynakları, olay yerinden 8 yaralının ambulansla hastaneye taşındığını, polisin olayın nedenine ilişkin henüz bir basın açıklaması yapmadığı bilgisini paylaştı.

Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Mayfair isimli alışveriş merkezinin otoparkında onlarca polis arabası ve özel eğitimli K9 polis köpekleri ile önlem alındığı görüldü.

ABDnin Wisconsin eyaletinde saldırı! ABD'NİN WİSCONSİN EYALETİNDE SALDIRI!

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