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Rusya Devlet başkanı Putin'den koronavirüs uyarısı! Büyük Buhran'dan bu yana...

ile mücadelede ülkelerinin önemine işaret eden Rusya Devlet Başkanı , "Aşıların geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı için uluslararası iş birliği başlattık.” dedi. Koronavirüs dünya ekonomisine etkisine de değinen Putin, "Kovid-19, Büyük Buhran'dan bu yana görülmeyen sistematik bir başlattı" şeklinde konuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2020
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Rusya Devlet başkanı Putin'den koronavirüs uyarısı! Büyük Buhran'dan bu yana...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan toplu işsizlik ve yoksulluğun dünya için en büyük tehlikeler olduğunu belirterek, "Kovid-19, dünyanın Büyük Buhran'dan bu yana karşılaşmadığı sistematik bir ekonomik kriz başlattı." dedi.

Putin, Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığındaki G20 Zirvesi'ne video konferans yoluyla katıldı.

"İŞ BİRLİĞİ BAŞLATTIK"

Kovid-19 ile mücadelede G20 ülkelerinin önemine işaret eden Putin, "Ülkelerimiz, dünya ekonomisi için toplam 12 trilyon dolarlık teşvik paketi oluşturdu. Ayrıca, öncelikli tıbbi ihtiyaçlar için 21 milyar dolarlık seferberliğe katkıda bulunduk, aşıların geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı için uluslararası iş birliği başlattık." diye konuştu.

Salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaların küresel ekonomiye önemli zararlar verdiğini anlatan Putin, "Salgın önlemleri nedeniyle Kovid-19, dünyanın Büyük Buhran'dan bu yana karşılaşmadığı sistematik bir ekonomik kriz başlattı. Dünya, 2020'de eşi benzeri görülmemiş zorluklar yaşadı." ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN REFORM ÇAĞRISI

Ekonomide yaşanan zorluklar nedeniyle dünyanın işsizlik ve yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktaran Putin, "Bazı olumlu sinyallere rağmen, salgın nedeniyle yaşanan toplu işsizlik ve yoksulluk dünya için en büyük tehlikeler. G20'nin rolü bu tehlikeleri bertaraf etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Putin konuşmasında, G20 ülkelerine Dünya Ticaret Örgütü nezdinde reform yapılması çağrısı da yaptı.

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