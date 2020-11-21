Hollandalı gazeteci Daniel Verlaan AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı





Zoom toplantı kodunun yansımasını Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in ekranında gördüğünü ve birkaç denemeden sonra kolayca toplantıya katıldığını anlatan gazetecinin bu paylaşımıyla birlikte Ank Bijleveld'in Tweet'inin silindiği de dikkatlerden kaçmadı.

Hürriyet'in haberine göre, Daniel Verlaan'ın şoke eden 'baskınının' ardından toplantı güvenlik gerekçesiyle iptal edilirken Hollanda Başbakanı Mark Rutte de bir açıklama yaptı. Rutte, yaşananlardan sonra tüm bakanlarını uyararak 'Bu olay bize Twitter paylaşımlarımız konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini anımsatmalı.' derken AFP'ye açıklama yapan bir AB yetkilisi de 'Olay esnasında duyulan kahkahalara kanmamalıyız, bu çok ciddi bir güvenlik sorunu' ifadesini kullandı.

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