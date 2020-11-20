Hint askerleri mikrodalga silahla vuruldu! İlk kez Çin kullandı...



Çin kuvvetlerinin silahları kullanmak zorunda olduklarını da kaydeden Profesör "Çünkü rakımın Tibetli dağcılık uzmanlarından oluşan bir ekibe karşı savaşamayacak kadar yüksekti" dedi. Haziran ayında sınır boyunca Çin ve Hint devriyeleri, en az 20 Hint askerinin öldürülmesine sebep olan göğüs göğüse çatışmalara girdi. Mikrodalga silah olayının ise ağustos ayı sonlarında meydana geldiği açıklandı. ABD ordusu son zamanlarda aşırı derecede ısı yoğunlaşmasına sebep olacak şekilde tasarlanmış, kalabalığı dağıtmak için yeterince rahatsızlığa yol açabilecek olabilecek bu tür 'sonik silahlar' ile deneyler yaptı, ancak basit şehir olayları dışında kullanılmadı.