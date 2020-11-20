Akdeniz’de F-35’li provokasyon! Rahat durmuyorlar...

Akdeniz'de, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan doğan, hak, alaka ve menfaatlerini hedef alan şer ittifakının üyeleri yeni provokasyonlara imza atmaktan geri durmuyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Mısır ve Fransa'nın oluşturduğu şer ittifakı çetesi, Türkiye'nin tüm iyi niyet göstergesine rağmen, bölgeyi gerecek askeri adımların her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak İsrail ve Güney Kıbrıs bölgeyi geren üç günlük bir hava tatbikatına imza attı. Limasol ile Paphos arasında gerçekleştirilen provokatif tatbikata İsrail F-15 ve F-16'larının dışında F-35 savaş uçaklarının da katıldığı belirtildi.

İSRAİL F-35'LERİ KIBRIS SEMALARINDA

Yeni Şafak'ın haberine göre; 17-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen tatbikatta İsrail hava kuvvetleri ve Güney Kıbrıs savunma güçleri, taarruz ve hava savunma senaryolarını tatbik ettiler. İsrail F-35'lerinin Kıbrıs semalarında uçtuğu provokatif tatbikata Rum Kesimi savunma bakanlığı, "ONISILOS-GIDEON" kod isminin verildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında tatbikatın, ikili savunma anlaşması çerçevesinde, enerji ve güvenlik alanındaki işbirliğinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

BİR AY İÇİNDE 2 TATBİKAT

İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki hava tatbikatına paralel, Mısır ve Fransız donanmalarına ait iki gemi, çarşamba günü, Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdi. Mısır'a ait "Taba" firkateyni ile Fransız firkateyni "Languedoc"un katıldığı tatbikatta muharebe formasyonu eğitiminin gerçekleştirildiği belirtildi. Kasım ayı başında yine Mısır ve Fransız donanması Akdeniz açıklarında ortak faaliyet icra etmişti.

ABU DABİ'DE HEDEF TÜRKİYE

Öte yandan çarşamba günü Yunanistan Başbakanı Kiyriakos Miçotakis, Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesi BAE'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Miçotakis ziyaret sırasında Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'le görüştü. İki ülke arasında stratejik işbirliği vurgusu yapılan ziyarette Miçotakis ve Bin Zayed Türkiye'ye karşı provokatif bir ortak açıklama yayınladı. Ortak açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz ve Ortadoğu'daki meşru adımlarıyla, Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni işgalini sonlandıran askeri harekatına desteği de hedef alındı.

KÜSTAH MAAS'TAN YAPTIRIM TEHDİDİ

Akdeniz'de başta Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın provokatif adımlarını görmeyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, küstah ifadelerler Türkiye'yi tehdit etti. Alman bakan, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de provokasyon yapmakla suçlayarak Ankara yönetimine karşı yaptırım seçeneğinin gündemde olduğunu belirtti.

Aralık ayında düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) toplantısını işaret eden Maas, "Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. Son dönemde Fransa'nın kuyruğuna takılan Heiko Maas, geçtiğimiz günlerde de Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'la birlikte ortak kaleme aldığı bir yazıda Türkiye'ye karşı ortak hareket edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Türkiye'nin "öngörülemez bir ülke" olduğunu iddia ettikleri bir makale yayımlayan ikili, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'a seslenerek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek" ifadelerini kullanmışlardı.