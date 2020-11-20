20 Kasım 2020, Cuma
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ABD Hazine Bakanlığı ve FED arasında 'Kovid-19 fonu' savaşı!

Son dakika haberi... Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Merkez Bankasından () yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan 455 milyar dolarlık fonun iade edilmesini istedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2020
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ABD Hazine Bakanlığı ve FED arasında 'Kovid-19 fonu' savaşı!

Mnuchin, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen kredi programlarına ilişkin FED Başkanı Jerome Powell'a bir mektup gönderdi.

FED'in acil kredi programlarından 4'ü için 90 günlük uzatma talep eden Mnuchin, 5 programın ise daha önce belirlenen şekilde 31 Aralık'ta sona ermesini istedi.

Mnuchin, mektupta, "FED'in kullanılmayan fonları hazineye iade etmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu fonların iadesiyle Kongre'nin 455 milyar doları tahsis edebileceğini belirten Mnuchin, kredi programlarının yeniden gerekmesi halinde FED'in Hazine Bakanlığından talepte bulunabileceğini kaydetti.

FED'den yapılan açıklamada ise "FED, Kovid-19 salgını sırasında kurulan tüm acil durum tesislerinin, hala gergin ve kırılgan ekonomimiz için bir destek olarak hizmet etmeye devam etmesini tercih ederdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

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