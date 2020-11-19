19 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABERİ | ABD'de korkunç rakam! Koronadan bir günde 2130 kişi öldü | 19 Kasım 2020 Perşembe

SON DAKİKA HABERİ | ABD'de korkunç rakam! Koronadan bir günde 2130 kişi öldü | 19 Kasım 2020 Perşembe

haberi: Corona virüsün yeniden merkezi haline 'den korkunç rakamlar gelmeye devam ediyor. ABD'de yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2130 artarak 256 bin 445'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | ABD'de korkunç rakam! Koronadan bir günde 2130 kişi öldü | 19 Kasım 2020 Perşembe

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 186 bin 647 artışla 11 milyon 882 bin 927'ye çıktı.

SON DAKİKA HABERİ | ABD'de korkunç rakam! Koronadan bir günde 2130 kişi öldü | 19 Kasım 2020 Perşembe

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 130 artarak 256 bin 445'e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 169 bini, toplam test sayısı 173 milyonu geçti.

SON DAKİKA HABERİ | ABD'de korkunç rakam! Koronadan bir günde 2130 kişi öldü | 19 Kasım 2020 Perşembe

Ülkede en çok vaka 1 milyon 130 bin 292 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 67 bin 308 vakayla Kaliforniya ve 905 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

SON DAKİKA HABERİ | ABD'de korkunç rakam! Koronadan bir günde 2130 kişi öldü | 19 Kasım 2020 Perşembe

New York, 34 bin 105 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

SON DAKİKA HABERİ | ABD'de korkunç rakam! Koronadan bir günde 2130 kişi öldü | 19 Kasım 2020 Perşembe

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 963 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 947 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

SON DAKİKA HABERİ | ABD'de korkunç rakam! Koronadan bir günde 2130 kişi öldü | 19 Kasım 2020 Perşembe

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

SON DAKİKA HABERİ | ABD'de korkunç rakam! Koronadan bir günde 2130 kişi öldü | 19 Kasım 2020 Perşembe

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

SON DAKİKA HABERİ | ABD'de korkunç rakam! Koronadan bir günde 2130 kişi öldü | 19 Kasım 2020 Perşembe

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA