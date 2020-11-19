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Koronavirüs Avrupa'da her 17 saniyede bir can alıyor: Avrupa'da maske takma oranı da açıklandı!

() Avrupa Bölge Direktörü Dr. video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında Avrupa kıtasında korona nedeniyle her 17 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kıta genelinde takma oranının yüzde 60 olduğunu belirten Kluge,"Avrupa'da son iki hafta Kovid-19 ölümleri yüzde 18 arttı. Geçen hafta, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle 29 binden fazla kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Koronavirüs Avrupa'da her 17 saniyede bir can alıyor: Avrupa'da maske takma oranı da açıklandı!

() Avrupa Bölge Direktörü Dr. , Avrupa ve 'nin yeni tip (Kovid-19) salgınının merkez üssü olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, Avrupa kıtasında virüsten her 17 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

MASKE KULLANIM ORANINI AÇIKLADI

Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 28'inin Avrupa kıtasında görüldüğünü söyledi.

Salgın nedeniyle ülkelerdeki sağlık sistemlerine ağır yük bindiğine işaret eden Kluge, Avrupa'da halen yüzde 60 olan kullanımının yüzde 95'e çıkması durumunda kapanma uygulamalarına gerek kalmayacağının altını çizdi.

İSVİÇRE'DE YER KALMADI

Kluge, yoğun bakım ünitelerinin şu an 'da yüzde 95, 'de ise tamamen dolduğunu aktardı.

AŞI DERMAN OLMAYACAK

Dünyadaki aşı çalışmalarında gelinen son aşamanın umut verici olduğuna dikkati çeken Kluge, "Son birkaç gün içinde, özellikle umut vadeden iki aşı ile iyi haberler aldık. Aşılar Kovid-19'u tamamen durdurmayacak ve tüm sorularımızı yanıtlamayacak olsa da bu virüse karşı savaşta büyük bir umudu temsil ediyor." dedi

AŞI EŞİT ŞARTLARDA DAĞITILMALI

Kluge, aşıların başarılı olabilmesi için tüm ülkelere eşit şekilde dağıtılması gerektiğinin altını çizdi.

tarafından geliştirilen "Sputnik V" aşısının Macaristan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelere gönderilmeye başlandığı bilgisini paylaşan Kluge, aşı konusunda son kararı ülkelerin aşı ve ilaç düzenleyici makamlarının verdiğine işaret etti.

BİR GÜNDE REKOR ÖLÜM

Kluge, Avrupa ve ABD'nin Kovid-19 salgınının merkez üssü olma özelliğini sürdürdüğünü, virüs nedeniyle dünya genelindeki ölümlerin yüzde 26'sının Avrupa'da meydana geldiğini belirterek, "Son iki hafta Kovid-19 ölümleri yüzde 18 arttı. Geçen hafta, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle 29 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yani Avrupa bölgesinde her 17 saniyede bir kişi ölüyor." diye konuştu.

KÜÇÜK BİR SİNYAL

Son günlerde Avrupa'da virüsten ortalama 4 bin 500 kişinin yaşamının yitirdiğini belirten Kluge, daha fazla çabayla bu rakamların aşağı çekilebileceğini vurguladı.

Kluge, Avrupa'da ülkelerin kısmi veya tam karantina tedbirlerini yeniden yürürlüğe koymasının ardından geçen hafta Kovid-19 vaka sayısının 2 milyondan 1,8 milyona düştüğünü ifade ederek, ""Bu küçük bir sinyal ancak yine de bir sinyal." değerlendirmesinde bulundu.

RUH SAĞLIĞI SORUNLARI ARTTI

Avrupa'da yüz milyonlarca insanın halen farklı kısıtlamalar altında yaşadığını anımsatan Kluge, bunun sonucunda ruh sağlığı sorunlarının arttığını, alkol ve madde bağımlılığı, cinsiyete dayalı şiddet, insanların işini kaybetmesi ve temel sağlık hizmetlerinde kesinti gibi yan etkilerin ortaya çıktığını kaydetti.

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