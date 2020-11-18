Almanya'dan Rusya ve Çin'e 'Kuzey Kore' suçlaması!

BMGK Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Başkanı Heusgen, yaptığı açıklamada, "Rusya ve Çin varil bildirimi yapmaktan kaçınıyor, ton ile bildirim yapıyor. Bu yüzden BM sınırın aşılıp aşılmadığını belirleyemiyor." dedi.

Heusgen, bu durumun karmaşık olmamasına rağmen iki ülkenin de ton ile bildirim yapmaya devam ettiğini belirterek Rusya ve Çin'i sorunu siyasallaştırmakla suçladı.

BMGK, 2017'de nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'nin rafine petrol ve petrol ürünleri ithalatına yıllık 500 bin varil sınırlaması getirmişti.

Konsey, Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.