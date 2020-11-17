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Paris'teki en büyük göçmen kampıydı! Tahliye edildi...

'nın başkenti 'te 2 binden fazla göçmenin yaşadığı kamp tahliye edildi. yaptığı açıklamada, yapılan operasyonu memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Öte yandan göçmenlere, tarafından kurulan tarama merkezlerinde testi yapılacağı belirtildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Paris'teki en büyük göçmen kampıydı! Tahliye edildi...

Ağustos ayından bu yana, 2 binden fazla kademeli olarak Saint-Denis'deki Stade de France'ın çevresine kurdukları kamplarda yaşamlarını sürdürüyordu. Polis, büyük kampı bu sabah sıkı güvenlik önlemleri altında boşalttı.

Paris'teki en büyük göçmen kampıydı! Tahliye edildi... PARİS'TEKİ EN BÜYÜK GÖÇMEN KAMPIYDI! TAHLİYE EDİLDİ...

Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında göçmenler alınan güvenlik önlemleri altında tahliye edildi. Polis tarafından yerleştirilen güvenlik kordonu dışına hiç bir göçmen çıkarılmazken, göçmenlerin otobüslere bindirilmesi saatler sürdü.

Kampta yaşayan göçmenler, polis eşliğinde barınma kurumlarına yerleştirilmek üzere çeşitli kabul merkezleri ve spor salonlarına otobüslerle götürüldü.

, yapılan operasyonu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.



GÖÇMENLER COVID-19 TESTİNDEN GEÇİRİLECEK

Göçmenlere, tarafından kurulan tarama merkezlerinde testi yapılacak. Pozitif vaka çıkması durumunda göçmenler kontrol altına alınacak. Toplamda göçmenlerin 70 otobüse yerleştirildiği ifade edilirken, göçmenlerin yerleştirilmesi amacıyla 26 konaklama merkezi kurulduğu öğrenildi.

Yüzlerce çadırın kurulduğu sağlıksız kamp alanında büyük bir kısmı olmak üzere Sudan, Etiyopya ve 'den gelen göçmenler yaşıyordu.

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